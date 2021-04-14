В Луганской области офицер Военной службы правопорядка оставил умирать задержанного в камере

ТУ ГБР в Краматорске сообщило о подозрении офицеру военной комендатуры одного из отделов Военной службы правопорядка в районе проведения операции объединенных сил, который оставил задержанного военнослужащего без предоставления нужной медицинской помощи.

Следствием установлено, что в августе 2018 году в военную комендатуру был доставлен и помещен в камеру 46-летний военнослужащий-контрактник.

Несмотря на то, что задержанный явно нуждался в медицинской помощи, офицер не вызывал бригаду скорой и не организовал госпитализацию мужчины в медицинское учреждение.

Из-за непредоставления своевременной медицинской помощи военнослужащий ночью умер в камере.

Таким образом, офицер Военной службы правопорядка подозревается в небрежном отношении к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.