В Сватово женщина бросилась под поезд

В Луганской области полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины на железнодорожном пути в городе Сватово.

Сегодня, 6 мая около 11.09 в Сватовский райотдел полиции поступило сообщение о том, что во время движения пассажирского дизель-поезда сообщением «Купянск-Сватово» вблизи железнодорожного переезда № 881 Сватово под колеса поезда бросилась 65-летняя местная жительница.

От полученных травм женщина погибла мгновенно.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы для выяснения всех обстоятельств.

Решается вопрос о внесении данных в реестр по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство», с дополнительной отметкой: самоубийство.