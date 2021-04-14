Российские террористы приговорили жителя Лисичанска к 12 годам за «государственную измену»

Так называемый «верховный суд» «ЛНР» приговорил жителя подконтрольного украинской власти Лисичанска к 12 годам лишения свободы за «государственную измену», пишут сепаратистские СМИ.

В сообщении «генпрокуратуры» заявлено, что в начале декабря 2017 года житель Лисичанска, якобы находясь в Старобельском следственном изоляторе, «из корыстных побуждений и взамен на освобождение от уголовной ответственности, был завербован сотрудником СБУ».

По версии боевиков, мужчина был включен в списки на обмен удерживаемыми лицами «с целью последующей его переброски на территорию ЛНР».

«Вернувшись на территорию ЛНР последний стал выполнять задания, поставленные иностранной разведкой, направленные на внедрение в ряды Народной милиции ЛНР с целью сбора и передачи сведений военного характера в адрес СБУ», — сказано в заявлении.

