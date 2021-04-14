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В Луганской области еще в двух городах начинают работу группы по противодействию домашнему насилию

Сегодня, 12:35 citynews.net.ua | Напечатать

Оперативному прибытию на вызов с целью оказания помощи в экстренных ситуациях помогут служебные автомобили, которые сегодня получили новые группы по противодействию домашнему насилию  в городах Рубежное и Лисичанск.

С сегодняшнего дня, по решению руководства Национальной полиции Украины начинают свою работу мобильные группы по противодействию домашнему насилию в городах Рубежное и Лисичанске. Главный полицейский Луганщины вручил личному составу мобильных групп ключи от двух служебных автомобилей «Skoda»

«На вас возложена большая ответственность перед жителями этих городов, потому что именно вы первые прибывать на вызовы и должны предоставить квалифицированную правовую помощь пострадавшим от домашнего насилия. Надеюсь, вы станете в случае нашим согражданам, и качество предоставляемых услуг населению отвечать международным стандартам, которых мы стремимся придерживаться. И, главное, всегда помните наш основной месседж: «Не люди для полиции, а полиция для людей», - обращаясь к присутствующим, отметил Олег Григоров.

Уже почти два года в Северодонецке работают специализированные мобильные группы по реагированию на факты домашнего насилия. Они эффективно используют предоставленные Законом механизмы чтобы уберечь домочадцев от агрессора, начиная от срочных запретительных предписаний, заканчивая привлечением к уголовной ответственности домашних обидчиков.

За время работы указанной группы на спец линию «102» все чаще стали поступать вызовы по поводу действий «домашних тиранов», соответственно, замалчивание фактов домашнего насилия уже не является нормой жизни и пострадавшие готовы бороться за свою безопасность, обращаясь за помощью к правоохранителям.


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