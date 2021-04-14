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В Украине переселенцам хотят ограничить размер процентов за пользование кредитами и запретить перепродажу долгов без согласия

Сегодня, 12:03 citynews.net.ua | Напечатать

Верховной раде рекомендуют ограничить для переселенцев размер процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени. Комитет по правам человека рекомендует принять во втором чтении соответствующий законопроект №2329.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Авторы проекта ожидают, что его принятие позволит уменьшить финансовую нагрузку на должников по договорам кредита, займа, пострадавших от конфликта на востоке Украины и временной оккупации АР Крым, поскольку они потеряли стабильные источники дохода и имущества.

Почему переселенцы из Донбасса и Крыма попали в банковский долговую петлю и как эффективно решить проблему просроченных кредитов, рассказал один из инициаторов законопроекта №2329, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко.

Заемщиков из зоны АТО государство освободило от штрафов за просроченные кредиты еще в 2014 году, но это не решило проблему.

Оказалось, что эти нормы не учитывают различные комиссии и проценты. Например, банки продолжают начислять инфляционные потери, которые ощутимо увеличивают долг. А сумма процентов в некоторых видах договоров займа и кредита начисляется до момента погашения долга, и ее размер не ограничен.

Все это привело к тому, что выставленные кредиторами счета часто в несколько раз превышают сумму основного долга. Есть случаи, когда долг в 10 тыс. гривень по карточному лимиту возрастает до суммы свыше 350 тыс. грвень.

К тому же ограничения на штрафы и пеню вводились на период действия АТО. Но формально она закончилась весной 2018 года, и началась операция объединенных сил. А это может быть основанием для кредиторов считать ранее введенные ограничения недействительными.

Поэтому срочно надо решать эту проблему: усовершенствовать нормы и привязать действие ограничений не к названию военной операции на Востоке, а непосредственно к статусу должников-переселенцев.

Прежде всего, государство должно признать военный конфликт в Луганской, Донецкой областях и аннексию Крыма обстоятельствами, которые отменяют ответственность за неуплату кредитов и займов для пострадавших от этих событий. И сделать так, чтобы это не надо доказывать в суде.

Также нужно устранить все пробелы и несогласованности в действующем законодательстве, позволяющие судам по-разному применять правовые нормы в делах, касающихся кредитных долгов переселенцев.

Партия Слуга народа предлагает на законодательном уровне закрепить ряд норм, которые помогут комплексно решить эту проблему.

Во-первых, общая сумма процентов по кредитам и займам не может быть больше той суммы, которую банк должен получить в случае своевременного погашения кредита.

То есть если условно сумма процентов за кредит на два года при его оформлении составляла 10 тыс. гривень, то и через 7 лет она должна быть такой же для человека, потерявшего жилье и доход из-за военных действий.

Во-вторых, за невыполнение или несвоевременное выполнение кредитных договоров не начисляются штрафы, пеня, инфляционные потери и не применяются имущественные санкции. При этом освобождение от штрафных санкций и других платежей не является основанием для отказа в предоставлении нового кредита.

Также мы предлагаем обязать кредитора пересчитать задолженность по кредитному договору в соответствии с этими нормами. Он должен сделать это в течение недели с момента обращения должника-переселенца. Если нет - задолженность пересчитывается автоматически.

Важно, что продажа или передача права требования по кредитному договору без согласия должника запрещается. Это не позволит банкам привлекать коллекторские компании. Но эта норма будет действовать только в случае, если речь не идет о неплатежеспособном кредиторе или банке, который выводят с рынка.

Для крымчан, выехали из полуострова, эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года. Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года. И только в том случае, если к этим срокам у заемщика не было задолженности и он своевременно все платил, а также с начала АТО совершил хотя бы один платеж.

В этом случае ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта. Это соответствует нормам и принципам международного права.


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