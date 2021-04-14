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В Луганской области за сутки умерли 17 человек от COVID-19

Сегодня, 10:17 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 5 мая подтверждено 237 новых случаев COVID-19, выздоровели 331 человек, от осложнений, вызванных коронавирусом умерли 17 пациентов.

Всего в области продолжают лечение 3917 больных, в том числе лечатся в условиях стационаров 598 пациентов, еще 76 человек госпитализированы с подозрениями на COVID-19.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 23998 случаев  COVID-19, умерли от осложнений - 753 человека.

В Украине за прошедшие сутки  выявлено 6038 новых случаев COVID-19, госпитализировали 1849 больных, умерли 374 человека, а выздоровели более 14000.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 622, Донецкой - 599, Харьковской - 544, Днепропетровской - 543 и Ровенской - 403 областях.


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