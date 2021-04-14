Российские террористы обстреляли Луганскую области из минометов, Донецкую - из артиллерии

5 мая российско-террористические войска 19 раз нарушили несуществующий режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области российские террористы поселок Новоалександровка обстреливали из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Причепиловки оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Рядом с Попасной незаконные вооруженные формирования РФ осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой, который разорвался вблизи гражданского сектора и вызвал локальный пожар, который мог вызвать разрушение объектов инфраструктуры. К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал. Пожар был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.

В Донецкой области оккупанты 5 раз обстреливали Водяное из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем.

Из минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты совершили обстрел возле населенного пункта Южное.

Вблизи населенного пункта Майорск боевики дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Два раза в районе Новомихайловки и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие российских обстрелов два украинских защитника получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь.