Луганская «Заря» завоевала бронзу украинской Премьер-лиги по футболу - 2021

Луганская «Заря» завоевала бронзу украинской Премьер-лиги по футболу - 2021Сегодня, 09:51
Луганская «Заря» на выезде обыграла Днепр-1 - победу луганчанам принес гол Юрченко с пенальти. Этот гол стал решающим в поединке.
«Заря» получила выездную победу над «Днепром-1» и гарантировала себе по крайней мере третье место по итогам чемпионата и, как минимум, пропуск в Лигу Европы.
Нападающий днепрян Довбик, который получил вызов на сбор национальной сборной Украины, сыграл полный матч.
Игра проходила на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре.
Статистика матча:
Предупреждения: Владислав Дубинчак 13, Владимир Адамюк 45+2, Лукас Тейлор 90+1 – Дмитрий Иванисеня 40, Виталий Вернидуб 44, Аллахъяр Сайядманеш 84.
Удаление: Данил Игнатенко 69.
Удары (в створ): 5(3) – 7(1).
Угловые: 6-3.
Офсайды: 0-0.