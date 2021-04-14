Луганская «Заря» завоевала бронзу украинской Премьер-лиги по футболу - 2021

Луганская «Заря» на выезде обыграла Днепр-1 - победу луганчанам принес гол Юрченко с пенальти. Этот гол стал решающим в поединке.

«Заря» получила выездную победу над «Днепром-1» и гарантировала себе по крайней мере третье место по итогам чемпионата и, как минимум, пропуск в Лигу Европы.

Нападающий днепрян Довбик, который получил вызов на сбор национальной сборной Украины, сыграл полный матч.

Игра проходила на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре.

Статистика матча:

Предупреждения: Владислав Дубинчак 13, Владимир Адамюк 45+2, Лукас Тейлор 90+1 – Дмитрий Иванисеня 40, Виталий Вернидуб 44, Аллахъяр Сайядманеш 84.

Удаление: Данил Игнатенко 69.

Удары (в створ): 5(3) – 7(1).

Угловые: 6-3.

Офсайды: 0-0.



