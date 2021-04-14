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В Луганской области начались шахтерские протесты из-за долгов по зарплате

Сегодня, 17:12 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области горняки шахты «Горская» отказались спускаться в шахту. Требование горняков — погашение задолженности по заработной плате и обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Об этом сообщили в Независимом профсоюзе горняков Украины.

На сегодня горнякам выплачено лишь по 50% заработной платы за январь–март, а работники непромышленной группы вообще с начала года не получали заработанных средств.

Критическая ситуация на шахте и со средствами индивидуальной защиты: на 1100 подземных работника лишь 180 самоспасателей.

14 горняков первой смены шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» отказываются подниматься на поверхность и остаются под землей.

Работники второй смены «Горной» присоединились к коллегам первой смены и отказались спускаться в шахту.

Предприятие работает в режиме жизнеобеспечения.


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