В Луганской области начались шахтерские протесты из-за долгов по зарплате

В Луганской области горняки шахты «Горская» отказались спускаться в шахту. Требование горняков — погашение задолженности по заработной плате и обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Об этом сообщили в Независимом профсоюзе горняков Украины.

На сегодня горнякам выплачено лишь по 50% заработной платы за январь–март, а работники непромышленной группы вообще с начала года не получали заработанных средств.

Критическая ситуация на шахте и со средствами индивидуальной защиты: на 1100 подземных работника лишь 180 самоспасателей.

14 горняков первой смены шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» отказываются подниматься на поверхность и остаются под землей.

Работники второй смены «Горной» присоединились к коллегам первой смены и отказались спускаться в шахту.

Предприятие работает в режиме жизнеобеспечения.