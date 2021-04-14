Луганская область получила семь новых автомобилей скорой помощи

Сегодня, 5 мая, в Киеве работники коммунального некоммерческого предприятия «Луганский региональный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» получили партию специализированных авто типа С в количестве семь единиц.

Об этом сообщил генеральный директор Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Дмитрий Киселев.

Всего ожидается поставка в Луганскую область 28 автомобилей типа В и С и еще 10 авто типа В.

Автомобили были приобретены за средства налогоплательщиков Украины государственным предприятием «Медицинские закупки Украины» при участии Министерства здравоохранения Украины.