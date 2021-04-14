В оккупированном Луганске отменили мероприятия к 9 мая из-за неконтролируемой эпидемии COVID-19

В оккупированном российским террористами Луганске так называемая «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия» из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отменила проведение культурно-массовых мероприятий к 9 мая, за исключением военного парада в Луганске.

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией с COVID-19 в так называемой "Луганской Народной Республике" организационному комитету по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию годовщины победы в 2021 году рекомендовано отменить все мероприятия.

Российские оккупанты отменяют все шествия, массовые гуляния, концерты и выставки. Также отменена пропагандистская акция «Бессмертный полк», которую проведут в онлайн-формате.

В оккупированных городах Луганской области запрещено проводить совместные акции с участием жителей других районов и запрещена работа полевых кухонь.

Так называемому Министерству связи и массовых коммуникаций, а также Министерству культуры, спорта и молодежи ЛНР поручено организовать предварительную запись и теле-видеотрансляцию 9 мая 2021 года и 12 мая 2021 года культурных мероприятий, предусмотренных планом проведения мероприятий.