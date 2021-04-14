Что делать с «судебными делами» на временно оккупированных территориях Луганска и Донецка после деоккупации?

Что делать с «судебными делами» на временно оккупированных территориях после деоккупации — один из ключевых проблемных вопросов для переходного правосудия. Просто открыть двери тюрем? Просматривать абсолютно все дела? Или эти суды (или — «суды») на неподконтрольных правительству территориях по умолчанию незаконными? Что по этому поводу говорит перед международной практика? Как выражается Международный уголовный суд?

Об этом рассказывает докторка философии в области права, старшая преподавательница факультета правовых наук НаУКМА Гаянэ Нуриджанян.

Комментирует — судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины Аркадий Бущенко.

Этот видеофрагмент является частью вебинара из серии #InternationalLawTalks, посвященного правосудию в условиях войны.

Вебинары #InternationalLawTalks — это совместный продукт Медийной инициативы за права человека, Украинского Хельсинского союза по правам человека — УХСПЧ и Катерины Бусол, подготовленный в рамках Программы Агентства США по международному развитию (USAID Ukraine — USAID Украина) «Права человека в действии».

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На фото: судьи так называемой "ЛНР" - террористического псевдо-государства на оккупированной РФ территории Луганской области.