В Луганской области определили пути развития органического производства и рассказали о господдержке фермеров

В Луганской области прошел Региональный форум «Органическая Украина 2021 Северодонецк» в формате ZOOM-конференции.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Заместитель директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Любовь Бескоровайная проинформировала об органической бизнес в области и отметила, что позиция правительства и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины заключается в поддержке проектов производства органической продукции, максимальном привлечении международной технической помощи, взаимодействия с представителями органического сектора для максимального развития этого направления.

Так, стратегией развития экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 года органика определена как стратегическая основа.

В первые годы органического выращивания урожайность не является большой, как в традиционном земледелии, а переходный период длится до трех лет. Кроме того, расходы на сертификацию хозяйств колеблются в среднем около 60 тыс. Гривен, поэтому аграрии не так активно привлекаются к такому производства.

В текущем году Правительством выделяется 50 млн гривен, в том числе на возмещение стоимости затрат на проведение сертификации (5 млн гривень) - бюджетная субсидия из расчета на единицу обрабатываемых угодий 30 млн гривен (5 тыс. гривень на 1 га, но не более 20 га на одного человека), субсидии на одну голову крупного рогатого скота 15 млн гривень (5 тыс. гривень на одну голову крупного рогатого скота).

Любовь Бескоровайная заметила, что Овощи станичников - один из самых успешных кооперативов Луганщины. Продукция реализуется в торговых сетях Киева, Донецкой, Харьковской и Луганской областей. Она является экологически чистой без применения гербицидов и пестицидов.

Кроме того, пять субъектов хозяйствования уже получили сертификаты органического пчеловодства на органическую продукцию (мед): физические лица В. Гуринов, ООО А. Дубова, В. Гнездилов (Сватовский район), ООО И. Коваленко, ЧП А. Козловский (Северодонецкий район).

В области расположено 2,6 тыс. паспортизованных пасек, на которых содержится 5,8 тыс. пчелосемей.

В прошлом году благодаря реализации государственной программы по направлению «бюджетная дотация за содержание пчелосемей» в государственный реестр мощностей операторов рынка занесены 1792 пасеки (или 70% от общего количества паспортизованных пасек), что на 46% больше, чем было 2019 году.

Получили государственную поддержку 1005 пасечников за 46,1 тыс. пчелосемей на сумму 9 млн 230 тыс. гривень.

Также во время мероприятия обсуждены вопросы перспективы реализации проекта «UB - Органическое пчеловодство» на территории Луганской области, органическое питание в школах и детских садах в разных странах, законодательное регулирование и государственная поддержка в действии, государственный контроль (надзор) и обзор рисков от осуществления деятельности в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции, технологии перехода на органическое производство.

Мероприятие инициировано Общественным союзом «Органическая Украина» при поддержке Швейцарской конфедерации в рамках швейцарско-украинского программы «Развитие торговли с высокой добавленной стоимостью и молочном секторе Украины» с участием представителей Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации.

Присоединились к западу специалисты Главного управления Держпродспоживслужбы в Луганской области, руководитель направления «Развитие пчеловодства» Руслан Марков, и 43 участника, заинтересованные в развитии органического производства, в частности, органы местного самоуправления и сельскохозяйственные товаропроизводители.