Российские террористы обстреляли COVID-больницу в Донецкой области

Российские террористы обстреляли COVID-больницу в Донецкой областиСегодня, 10:30
4 мая российско-оккупационные войска обстреляли больницу в Красногоровке Покровского района Донецкой области, где сейчас лечатся 45 человек, пострадавших нет.
Как сообщали в пресс-центре ООС, вчера ночью российские террористы обстреляли город Красногоровку, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница.
Были повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором в настоящее время проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.
После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет.
Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сейчас сотрудниками отдела полиции №2 Покровского РУП ГУНП в Донецкой области проводится расследование.
Марьинская городская военно-гражданская администрация принимает необходимые меры для того, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия обстрела.