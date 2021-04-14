Российские террористы обстреляли COVID-больницу в Донецкой области

4 мая российско-оккупационные войска обстреляли больницу в Красногоровке Покровского района Донецкой области, где сейчас лечатся 45 человек, пострадавших нет.

Как сообщали в пресс-центре ООС, вчера ночью российские террористы обстреляли город Красногоровку, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница.

Были повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором в настоящее время проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.

После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет.

Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сейчас сотрудниками отдела полиции №2 Покровского РУП ГУНП в Донецкой области проводится расследование.

Марьинская городская военно-гражданская администрация принимает необходимые меры для того, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия обстрела.