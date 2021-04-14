В Лисичанске 4 мая произошел пожар в заброшенном здании «Бельгийской больницы».

На месте происшествия работала пожарная служба.

Заброшенное здание больницы относят к Бельгийскому наследию конца 19-го века. Бельгийские предприниматели получили разрешение от властей инвестировать в местную промышленность, тогда же, в 1892 году, бельгийским инженером-технологом Эрнестом Сольве и был основан содовый завод.

Рядом с заводом было построено 33 объекта: десятки домов, общежитие на 200 человек, школа, отель, дом управляющего и конечно же больница, которую по сей день называют «Лисичанским Хогвартсом».