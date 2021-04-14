Российские террористы 6 раз обстреливали украинские позиции в Донецкой области

Российские террористы 6 раз обстреливали украинские позиции в Донецкой областиСегодня, 09:11
4 мая в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Все обстрелы зафиксированы в Донецкой области.
Вблизи Водяного российские боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Дважды противник открывал огонь у Красногоровки из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Луганское - еще и из гранатометов различных систем.
В районе населенных пунктов Новолуганское Зайцев, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецкое и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 5 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Так, недалеко от населенного пункта Майорск боевики обстреливали украинских военных из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.