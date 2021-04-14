В Луганской области за сутки выявили 58 новых случаев COVID-19 и трое умерших

За 4 мая в Луганской области лабораторно подтверждено 58 новых случаев заболевания COVID-19, еще трое больных умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 23751 заболевших COVID-19. Осложнений вызванные коронавирусом унесли жизни 736 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1671 больного, умерли 161 человек, выздоровели 7728 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской - 405, Донецкой - 287, Одесской - 216, Днепропетровской - 213 и Черкасской - 177 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 2 090 986 человек, из них выздоровели 1 697 358 человек, умерли 45077.