В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из гранатометов

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из гранатометовСегодня, 10:01
3 мая в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
В Луганской области боевики обстреливали позиции ВСУ в районе поселка Крымское из автоматических станковых гранатометов.
В Донецкой области, неподалеку Водяного и Талаковки, российские террористы дважды обстреливали украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм.
В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь в сторону позиций ВСУ из стрелкового оружия.
Недалеко от поселка Луганское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 4 мая, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в районе Авдеевки, где боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.