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В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из гранатометов

Сегодня, 10:01 citynews.net.ua | Напечатать

3 мая в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области боевики обстреливали позиции ВСУ в районе поселка Крымское из автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области, неподалеку Водяного и Талаковки, российские террористы дважды обстреливали украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм.

В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь в сторону позиций ВСУ из стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Луганское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 4 мая, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в районе Авдеевки, где  боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.


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