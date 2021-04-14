За 2 мая в Луганской области выявлено 28 новых случаев COVID-19 и трое умерших

За 2 мая в Луганской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще три человека - 70 и 71-летние женщины из Рубежного; 62-летняя женщина из Лисичанска.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск - 10, Рубежное - 6, Северодонецк - 1, Кременской район - 6, Марковский - 2, Новопсковский - 2, Станично-Луганский - 1.

За все время пандемии в Луганской области выявлено 23 672 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом умерло 732 человека.

Выздоровели - 18987 (26 за последние сутки), лечатся - 3953 (606 - стационарно, 3347 - амбулаторно).

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2758 новых случаев COVID-19; летальных - 154; осуществлено 16023 тестирования; выздоровели 5550 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 3 мая (09:00) в Украине 2 085 938 подтвержденных случаев COVID-19, из них 44 750 летальных, 1 681 815 человек выздоровели.