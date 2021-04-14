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В Северодонецке открыто Почетное консульство Литовской республики

Сегодня, 14:44 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в Северодонецке было торжественно открыто Почетное консульство Литовской республики в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Почетным консулом Литовской Республики назначен Робертас Габулас, его в торжественной обстановке представил обществу Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас.

«Для меня большая честь представлять свою страну в Украине, которая является не только нашим партнером, но и другом. Лозунг «Вместе к победе!» - это в нашей стране звучит как аксиома. И не только для правительства, но и для рядовых граждан», - обратился он к участникам мероприятия.

Вальдемарас Сарапинас отметил, что гордится тем, что в Украине работает большая команда Почетных консулов ​​и искренне радуется, что Украина и Литва утвердили на эту должность именно Робертаса Габуласа, большого патриота обеих стран.

В ответ глава Луганщины Сергей Гайдай поблагодарил всех друзей Украины и отметил: «Консульство Литвы в Луганской области открывается в самое тяжелое для Украины время, когда против нашего государства ведется открытая агрессия. В то время, когда Россия высылает дипломатов европейских стран, мы развиваем партнерство», - и добавил: «Я убежден, что соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны, однако надеюсь, что наши договоренности будут «железобетонными».

Начальник штаба - первый заместитель командующего Операции Объединенных сил Владимир Кидонь поздравил господина Вальдемарас Сарапинаса с этим значительным событием и от имени Министра обороны Украины Андрея Тарана поблагодарил в его лице Литовской республике за поддержку в борьбе за независимость нашей страны.

«Сегодня отмечается третья годовщина с начала Операции Объединенных сил -очень символично, что эти два события совпали! Спасибо и Литве, и Латвии, что первыми пришли на помощь Украине», - сказал он.

 

Следует отметить, что господин Робертас Габулас - известная в Луганской личность.

При его меценатской поддержки три больницы: Рубежанский центральная, Северодонецкая многопрофильная и Старобельское РТМО получили венозные сканеры. Троицкий областной дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов - стиральную машину, телевизор, электрочайники, утюги, компьютеры, вебкамеры.

Также благотворительный фонд «Корона князей Острожских», который он возглавляет, приобрел бытовую технику для Горской областной специальной школы.


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