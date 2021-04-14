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С 1 по 4 мая в Попасной городские автобусы будут ездить только до обеда

Сегодня, 14:38 citynews.net.ua | Напечатать

Попаснянская городская военно-гражданская администрация сообщает, что в выходные дни с 1 мая по 4 мая 2021 городские пассажирские автобусы общего пользования будут функционировать по графику выходного дня, а именно:

1 мая

№101 «Мельница - ВРЗ»

Отправление из Мельницы:

6-20; 7-35; 8-35; 9-35; 10-35; 11-35; 12-35.

Отправление из ВРЗ:

6-00; 7-00; 8-00; 9-00; 10-00; 11-00; 12-00.

101 «Мельница - ВРЗ»

Отправление из Мельницы:

6-55; 7-55; 8-55; 9-55; 10-55; 11-55; 12-55.

Отправление из ВРЗ:

6-20; 7-20; 8-20; 9-20; 10-20; 11-20; 12-20; 13-20.

№ 103 «Интернат - ВРЗ»

Отправление из интерната:

6-45; 7-45; 8-45; 9-45; 10-45; 11-45.

Отправление из ВРЗ:

6-10; 7-10; 8-10; 9-10; 10-10; 11-10; 12-10.

№ 104 «Криница - ВРЗ»

Отправление из криницы:

6-05; 7-05; 8-05; 9-05; 10-05; 11-05; 12-05.

Отправление из ВРЗ:

6-35; 7-35; 8-35; 9-35; 10-35; 11-35; 12-35.

2, 3 и 4 мая

101 «Мельница - ВРЗ»

Отправление из Мельницы:

6-55; 7-55; 8-55; 9-55; 10-55; 11-55; 12-55.

Отправление из ВРЗ:

6-20; 7-20; 8-20; 9-20; 10-20; 11-20; 12-20.

№ 103 «Интернат - ВРЗ»

Отправление из интерната:

6-45; 7-45; 8-45; 9-45; 10-45; 11-45.

Отправление из ВРЗ:

6-10; 7-10; 8-10; 9-10; 10-10; 11-10; 12-10.



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