Обстрел из тяжелых минометов села Катериновка в Луганской области - ООС показали фото последствий

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле вооруженными формированиями Российской Федерации населенных пунктов вблизи линии разграничения в Луганской области.

28 апреля, вечером, из района населенного пункта Молодежное в направлении поселка Екатериновка, оккупанты выпустили 6 мин из тяжелого миномета калибра 120 мм. Применение минометов сопровождалось ведением огня из гранатометов и стрелкового оружия.

К счастью, мины упали в поле вблизи села и не нанесли вреда зданиям и местным жителям. Украинской стороной СЦКК осуществлено верификацию мест обстрела, по результатам которой подтверждено применение противником запрещенного вооружения.

Количество и интенсивность обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации резко выросла по всей линии разграничения на фоне заседаний Трехсторонней контактной группы.

По мнению штаба ООС, целью действий российских наемников является давление на военно-политическое руководство Украины для принятия украинской стороной выгодных для оккупантов решений.