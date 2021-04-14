Для жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей изменили правила поступления в колледжи

Для организации поступления в учреждения высшего, профессионального перед высшими и профессионального (профессионально-технического) образования через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» утвержден новый Порядок приема лиц, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, территории населенных пунктов на линии соприкосновения.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

Лица с временно оккупированных территорий имеют право поступать для получения образовательного степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования и для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на основе базового среднего или полного общего среднего образования.

Также поступающие могут подавать документы на места, финансируемые за счет государственного бюджета или за средства физических и юридических лиц.

Поступление для получения образовательного степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) за средства государственного бюджета осуществляется в два этапа:

документы от заявителя принимаются до 12:00 часов 20 июля, вступительные экзамены проводятся до 20 июля, рейтинговый список поступающих публикуется не позднее 12:00 часов 20 июля, а зачисление проводится не позднее 15:00 часов 23 июля;

документы от заявителя принимаются до 12:00 часов 20 сентября, вступительные экзамены проводятся по 21 сентября, рейтинговый список поступающих публикуется не позднее 12:00 часов 22 сентября, а зачисление проводится не позднее 15:00 часов 24 сентября.

Поступление для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на основе базового среднего образования за средства государственного бюджета осуществляется в два этапа:

документы от заявителя принимаются до 18:00 13 июля, вступительные экзамены проводятся по 24 июля, рейтинговый список поступающих публикуется не позднее 12:00 часов 27 июля, а зачисление проводится не позднее 18:00 часов 31 июля;

документы от заявителя принимаются до 12:00 часов 20 сентября, вступительные экзамены проводятся по 21 сентября, рейтинговый список поступающих публикуется не позднее 12:00 часов 22 сентября, а зачисление проводится не позднее 15:00 часов 24 сентября.

Поступления для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на основе полного общего среднего образования за средства государственного бюджета осуществляется в два этапа:

документы от заявителя принимаются до 18:00 26 июля, вступительные экзамены проводятся до 2 августа включительно, рейтинговый список поступающих публикуется не позднее 12:00 часов 5 августа, а зачисление проводится не позднее 12:00 часа 7 августа;

документы от заявителя принимаются до 12:00 часов 20 сентября, вступительные экзамены проводятся по 21 сентября, рейтинговый список поступающих публикуется не позднее 12:00 часов 22 сентября, а зачисление проводится не позднее 15:00 часов 24 сентября.

Заявитель, не проходивший в образовательном центре годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию, подает в учреждения высшего/профессионального перед высшими образования документ о базовом среднем или среднем образовании государственного образца, сдает вступительные экзамены по предметам, определенных Правилами приема учреждения высшего или специального перед высшими образования.

Зачисление заявителей на основе базового среднего образования или полного общего среднего образования на места государственного заказа происходит в пределах установленных квот по конкурсу в соответствии с конкурсного балла заявителя в сроки, установленные Условиями приема.

Зачисление заявителей осуществляется: