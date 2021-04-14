» » За сутки в Луганской области 236 новых случаев COVID-19 и девять умерших

За сутки в Луганской области 236 новых случаев COVID-19 и девять умерших

Сегодня, 09:46 citynews.net.ua | Напечатать

За 29 апреля в Луганской области лабораторно подтверждено 236 новых случаев COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 человек.

Продолжают лечение от COVID-19 3933 человек, в том числе лечатся в условиях стационаров 598 больных, еще 76 человек госпитализированы с подозрениями на коронавирусное заболевание.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 23450 случаев COVID-19, от осложнений умерли 719 жителей области.

В Украине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 10072 лицам, госпитализировали 3117 больных, умерли 307 человек, выздоровели 20192 человека.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, больше всего случаев заболевания зарегистрировали в четверг в Харьковской - 1059 и Днепропетровской - 930 областях, Киеве - 868, Запорожской - 620 и Львовской - 568 областях.

Летальных случаев от коронавируса больше зафиксировали в Донецкой - 34 и Днепропетровской - 31 областях, Киеве - 24, Харьковской - 22 и Одесской - 21 областях.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:44

В Северодонецке открыто Почетное консульство Литовской республики

Сегодня, 14:38

С 1 по 4 мая в Попасной городские автобусы будут ездить только до обеда

Сегодня, 11:53

Обстрел из тяжелых минометов села Катериновка в Луганской области - ООС показали фото последствий

Сегодня, 11:23

Как в Украине получить свидетельство о рождения или смерти для жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

Сегодня, 10:55

Для жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей изменили правила поступления в колледжи

Сегодня, 09:46

За сутки в Луганской области 236 новых случаев COVID-19 и девять умерших

Сегодня, 09:40

29 апреля российские террористы 13 раз нарушили несуществующее перемирие

Вчера, 17:25

В Севердонецке запустили автобусный маршрут до городского кладбища на Паску и Красную горку

Вчера, 15:55

Жителей Луганской области приглашают к участию во Всеукраинском проекте «Мешочек»

Вчера, 13:25

В оккупированном Донецке террористы «узаконили» конфискацию квартир у переселенцев

Вчера, 10:18

Российские террористы отказались от перемирия на Пасху - хотят чтобы их уговаривали

Вчера, 10:11

В США назвали изменения в «Нафтогазе» нарушением принципов корпоративного управления

Новости Украины:

Сегодня, 13:33

В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

Вчера, 15:49

Как выбрать ремешок для Apple Watch

Вчера, 13:54

В Одессе запретили выпускные вечера со зрителями и гостями

28-04-2021, 12:52

За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень

27-04-2021, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

27-04-2021, 12:09

В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

26-04-2021, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

22-04-2021, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

19-04-2021, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

За сутки в Луганской области 236 новых случаев COVID-19 и девять умерших » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня