За сутки в Луганской области 236 новых случаев COVID-19 и девять умерших

За 29 апреля в Луганской области лабораторно подтверждено 236 новых случаев COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 человек.

Продолжают лечение от COVID-19 3933 человек, в том числе лечатся в условиях стационаров 598 больных, еще 76 человек госпитализированы с подозрениями на коронавирусное заболевание.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 23450 случаев COVID-19, от осложнений умерли 719 жителей области.

В Украине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 10072 лицам, госпитализировали 3117 больных, умерли 307 человек, выздоровели 20192 человека.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, больше всего случаев заболевания зарегистрировали в четверг в Харьковской - 1059 и Днепропетровской - 930 областях, Киеве - 868, Запорожской - 620 и Львовской - 568 областях.

Летальных случаев от коронавируса больше зафиксировали в Донецкой - 34 и Днепропетровской - 31 областях, Киеве - 24, Харьковской - 22 и Одесской - 21 областях.