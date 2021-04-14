29 апреля российские террористы 13 раз нарушили несуществующее перемирие

29 апреля было зафиксировано 13 нарушений договоренностей о прекращении огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области российские террористы обстреливали поселок Золотое-4 из крупнокалиберных пулеметов. Окраины поселка Причепиловка оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики неподалеку поселков Невельское и Опытное открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенных пунктов Луганское и Павлополь противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска и Водяного террористы обстреляли украинских военных из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе поселков Пески и Верхнеторецкое вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

У населенного пункта Шумы российские захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское враг открывал огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.