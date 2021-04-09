В Севердонецке запустили автобусный маршрут до городского кладбища на Паску и Красную горку

Городской военно-гражданской администрацией Северодонецкого района Луганской области, с целью обеспечения качественного и безопасного обслуживания пассажиров заключен договор на перевозку пассажиров по маршруту «Чистое озеро — Городское кладбище» на 2 мая и 9 мая 2021 года.

Стоимость проезда по распоряжению руководителя, составляет 8 гривень, время работы транспорта по маршруту с 06.00 до 17.00.

Временные договоры на услуги по пассажирским перевозкам на автобусном маршруте общего пользования «Северодонецк — городское кладбище», заключен с автотранспортными предприятиями ООО «ЭЛИТ БУС ТРАНС» и ООО «Северодонецкое АТП-10974».

На транспортных средствах этих предприятий, при обслуживании на временном маршруте, будут размещены соответствующие трафареты. За стоимость проезда и возможные проблемы при пользовании услугами других перевозчиков на данном временном маршруте, городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района Луганской области ответственности не несет.