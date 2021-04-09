Жителей Луганской области приглашают к участию во Всеукраинском проекте «Мешочек»

Шейте сумки, меняйте мир к лучшему и выигрывайте призы. Всеукраинский проект «Мешочек» приглашает жителей Луганской области стать частью движения по распространению доступных экологических решений. Цель — сформировать привычку пользоваться многоразовыми сумками в быту.

До 7 мая 2021 года Международное молодежное движение «School Recycling World» призывает шить экомешочки для использования в повседневной жизни. Сумки могут становиться полезной привычкой в ​​каждой семье — альтернативной упаковкой при покупке товаров.

К участию в проекте приглашаются все активные школьники Луганской области и их родители. Участники станут частью движения экоответственных потребителей.

В рамках проекта состоится конкурс среди учащейся молодежи, школ и внешкольных учебных заведениях с индивидуальными и коллективными номинациями. Главный подарок получит школа, ученики которой сошьют наибольшее количество мешочков, — принтер для сублимационной печати.

«Будьте активными, креативными и экологически ответственными. Шейте мешочки, пользуйтесь ими в быту, делитесь в социальных сетях. Возможно, именно ваш мешочек станет трендом весны 2021, который подхватят украинцы», — комментирует Президент Международного молодежного движения «School Recycling World» Юлия Мархель.

Цель конкурса — распространение идеи отказа от пластика. Несколько часов или даже минут использования пакетов завершаются сотней лет на свалке. По данным Zero Waste Europe, среднее время использования одного пакета — 25 минут, а разлагается он от 100 до 500 лет в зависимости от типа. Украинцы используют около 500 пакетов в год. Если посчитать по количеству населения, то за год выбрасывается около 20 млрд пакетов. Все они покоятся на свалках, одиноко бродят по улицам Украине, попадают в организм животных или в питьевую воду.

Совсем скоро мешочки станут полноценной заменой пластиковых пакетов. Недавно Комитет Верховной Рады поддержал законопроект № 2051-1 об их ограничении, а распространение будет караться штрафами. Исключением станут лишь пакеты, используемые для мяса, рыбы, сыпучих продуктов.

Именно поэтому Международное молодежное движение «School Recycling World» советует начать переход на экомешочки уже сегодня.

Прием коллективных конкурсных заявок от школ и внешкольных учебных заведений, и активности в социальных сетях продлится вплоть до 7 мая 2021 года.

Положение проекта и конкурса по ссылке .

Условия участия очень просты: пошить мешочки, сделать фото или видео, опубликовать в социальных сетях с хэштегом #schoolrecyclingworld #мішечокSRW #мішечок и отметить страницы www.instagram.com/schoolrecyclingworld и www.facebook.com/Schoolrecyclingworld. Такие работы будут автоматически участвовать в индивидуальных розыгрышах подарков.

Для коллективных участников дополнительно необходимо ознакомиться с положением и заполнить анкету .

Организатор проекта — Международное молодежное движение «School Recycling World» при содействии Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства образования и науки Украины, Украинского государственного центра внешкольного образования, Национального эколого-натуралистического центра и при поддержке генерального партнера — компании PepsiCo Украина.

Победителей объявят 12 мая 2021 в новостях на сайте schoolrecyclingworld.org .

В 2020 году участники проекта вместе сшили 18441 мешочков, которыми до сих пор пользуются в повседневной жизни.

Рекомендуем подписаться на страницы организаторов и следить за ходом конкурса. Присоединяйтесь к проекту, делитесь результатами с друзьями в социальных сетях.

Действуйте публично — живите экологично!