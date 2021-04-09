Российские террористы отказались от перемирия на Пасху - хотят чтобы их уговаривали

Очередной раунд переговоров по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях закончится без результата. Впрочем как и все остальные в течении полутора лет.

Для того чтобы скрыть отсутствие результата, спикеры украинской делегации используют традиционные формулировки «приблизились к результату» и «договорились продолжать консультации».

Трехсторонней контактной группе не удалось согласовать компромиссный механизм верификации перемирия на Донбассе и текст документа о введении «пасхального перемирия». Однако они подтвердили необходимость продолжать консультации по согласованию документа. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Все стороны согласились с необходимостью установить пасхальное перемирие. Было предложено два текста документа — украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении пасхального перемирия», — сообщил Арестович по итогам заседания ТКГ в среду.

По его словам, «согласование текста перемирия в ТКГ длилось 6 часов».

Арестович добавил, что «консультации о необходимости соблюдения режима прекращения огня и „пасхального перемирия“ продолжаются на уровне политических советников Нормандского формата, а также на текущей неделе на уровне ТКГ и подгруппы по безопасности, что дает надежду на позитивное решение по установлению перемирия».