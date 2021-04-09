В США назвали изменения в «Нафтогазе» нарушением принципов корпоративного управления

В США, учитывая изменения в руководстве НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачность и добропорядочность в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Об этом в Twitter написал представитель Государственного департамента США Вс Прайс, сообщает «Европейская правда ».

«Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе — будь то правительственные или государственные предприятия — является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам», — написал он.

Напомним, вчера Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем «освобождение» из СМИ и заявления об отставке не писал.

С 29 апреля правительство назначило и. о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления «Нафтогаза».