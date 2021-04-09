» » В США назвали изменения в «Нафтогазе» нарушением принципов корпоративного управления

В США назвали изменения в «Нафтогазе» нарушением принципов корпоративного управления

Сегодня, 10:11 citynews.net.ua | Напечатать

В США, учитывая изменения в руководстве НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачность и добропорядочность в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Об этом в Twitter написал представитель Государственного департамента США Вс Прайс, сообщает «Европейская правда».

«Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе — будь то правительственные или государственные предприятия — является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам», — написал он.

Напомним, вчера Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем «освобождение» из СМИ и заявления об отставке не писал.

С 29 апреля правительство назначило и. о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления «Нафтогаза».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:18

Российские террористы отказались от перемирия на Пасху - хотят чтобы их уговаривали

Сегодня, 10:11

В США назвали изменения в «Нафтогазе» нарушением принципов корпоративного управления

Сегодня, 09:13

В Луганской области 271 новый случай COVID-19 и 10 умерших

Сегодня, 09:04

Российские террористы обстреливают Луганскую область из минометов и гранатометов

Вчера, 19:11

Кабмин сохранил тариф на электроэнергию для населения

Вчера, 16:53

Кабмин пообещал за 2 года выдать 680 кредитов на жилье переселенцам

Вчера, 15:13

В Луганской области террористы хотели отравить украинских военных хлором

Вчера, 15:05

СБУ обнаружила в Луганской области тайник с артиллерийскими и танковыми снарядами боевиков

Вчера, 15:02

В Луганской области больницы получили кислородные концентраторы от БФ ПриватБанка и ЮНИСЕФ

Вчера, 13:00

В Киеве с 1 мая заработает общественный транспорт и ослабят карантин

Вчера, 11:45

На оккупированную часть Донецкой и Луганской областей доставлены почти 90 тонн гуманитарного груза

Вчера, 10:49

«Ощадбанк» продлил действие карточек для переселенцев до июля

Новости Украины:

Вчера, 12:52

За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень

27-04-2021, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

27-04-2021, 12:09

В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

26-04-2021, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

22-04-2021, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

19-04-2021, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

В США назвали изменения в «Нафтогазе» нарушением принципов корпоративного управления » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня