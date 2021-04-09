В Луганской области 271 новый случай COVID-19 и 10 умерших

За 28 апреля в Луганской области лабораторно подтвержден 271 новый случай COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 10 человек.

Продолжают лечение от коронавируса 3977 человек, в том числе лечатся в условиях стационаров 607 больных, еще 69 человек госпитализированы с подозрениями на коронавирус. В больницы Луганской области находятся 683 человек с подтвержденным или предполагаемым диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 23214 случаев коронавируса, умерли от осложнений - 710 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 11627 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений 387 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса в среду выявили в Харьковской - 1203 и Днепропетровской - 1021 областях, городе Киеве - 940, Донецкой - 809, Львовской - 667 и Полтавской - 666 областях.

Летальных случаев больше зафиксировали в Днепропетровской - 42, Одесской - 34, Харьковской - 33 областях, Киеве - 30, Донецкой - 27 и Киевской - 26 областях.