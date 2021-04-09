Кабмин сохранил тариф на электроэнергию для населения

Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1 грн 68 коп за кВт/ч.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы продолжаем механизм действия возложенных социальных обязанностей до 30 июня. Цена для людей на электроэнергию остается без изменений — 1 грн 68 коп за кВт/ч» , — заявил Шмыгаль.

«Кроме того, новые правила устанавливают, что государственные компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП «Гарантированный покупатель», — добавил он.

Напоминаем:

Кабмин принял постановление о тарифе на электроэнергию для населения — его оставили неизменным на уровне 1,68 грн/кВт-час.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле, скорее всего, останется неизменным.