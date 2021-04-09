В Луганской области террористы хотели отравить украинских военных хлором

В Луганской области разоблачили террористическую группу, которая планировала распылить хлор в помещениях, где находится подразделение Вооруженных Сил.

Как сообщает Офис Прокурора, участники группы готовили совершение терракта на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных Сил Украины. В частности, ими планировалось распыление отравляющего вещества - хлора в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью.

Преступление удалось предотвратить.

У двух участников группы обнаружено и изъято обродудование для сбора и передачи сотруднику так называемого Министерства госбезопасности «ЛНР» информации по оборонной сфере - данные о расположении оборонных объектов, позиции Вооруженных Сил Украины и передислокации военной техники они получали, в том числе, от военнослужащего ВСУ.

Сейчас организатор группы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении всех участников группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.