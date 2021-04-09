СБУ обнаружила в Луганской области тайник с артиллерийскими и танковыми снарядами боевиков

СБУ обнаружила в Луганской области тайник с артиллерийскими и танковыми снарядами боевиковСегодня, 15:05
СБУ обнаружила в Луганской области два схроны участников незаконных вооруженных формирований. Оба тайника злоумышленники заложили летом 2014 при ведении боевых действий против сил АТО. Среди изъятого - 18 артиллерийских снарядов.
Кроме того, в тайнике, оборудованном на месте позиций боевиков в Попаснянском районе, правоохранители обнаружили:
- 2 танковых снаряда осколочно-фугасного действия;
- 30 гранатометным выстрелов
- 3 реактивные противотанковые гранаты;
- более 2000 патронов для пулеметов.
Во втором тайнике, размещенном в полуразрушенном блиндаже на территории Счастьенского района, изъято:
- 10 взрывателей;
- гранатометный выстрел;
- граната Ф-1;
- почти 800 патронов.
Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.