СБУ обнаружила в Луганской области тайник с артиллерийскими и танковыми снарядами боевиков

СБУ обнаружила в Луганской области два схроны участников незаконных вооруженных формирований. Оба тайника злоумышленники заложили летом 2014 при ведении боевых действий против сил АТО. Среди изъятого - 18 артиллерийских снарядов.

Кроме того, в тайнике, оборудованном на месте позиций боевиков в Попаснянском районе, правоохранители обнаружили:

2 танковых снаряда осколочно-фугасного действия;

30 гранатометным выстрелов

3 реактивные противотанковые гранаты;

более 2000 патронов для пулеметов.

Во втором тайнике, размещенном в полуразрушенном блиндаже на территории Счастьенского района, изъято:

10 взрывателей;

гранатометный выстрел;

граната Ф-1;

почти 800 патронов.

Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.