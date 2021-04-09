» » В Луганской области больницы получили кислородные концентраторы от БФ ПриватБанка и ЮНИСЕФ

В Луганской области больницы получили кислородные концентраторы от БФ ПриватБанка и ЮНИСЕФ

Сегодня, 15:02 citynews.net.ua | Напечатать

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) закупил и доставил кислородные концентраторы до 36 больниц в Украине. Помощь стала возможной при финансовой поддержке от Благотворительного фонда ПриватБанка «Помогать просто!».

На этой неделе 141 кислородный концентратор вместе с комплектами расходных материалов доставили в 9 областей Украины. Это Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская, Закарпатская, Донецкая, Луганская и Киевская области, а также г. Киев и Винница.

Медицинские учреждения для передачи оборудования были выбраны с учетом существующей поддержке партнеров в регионах и комплекса факторов, в частности, количества госпитализированных из COVID-19 и обеспечение койко-мест кислородом.

«Спасибо партнерам за очередную возможность приобщиться к программе, которая спасает жизни Украинской во время испытания COVID-19 - рассказала Анна Павлова, директор БФ ПриватБанка «Помогать просто!». - Каждый из наших меценатов своим посильным вкладом делает вклад в преодоление пандемии. Вместе помогать просто. Берем и делаем»

«Мы благодарны БФ ПриватБанка за их вклад и возможность поддержать больницы необходимым. Кислород помогает человеку пережить COVID в случаях, когда развивается кислородная недостаточность. И эта помощь неоценима, особенно, когда почти каждый пятый госпитализирован имеет тяжелое течение болезни и требует кислородной терапии», - отметила глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Госпожа Сильвандер также напомнила о важности продолжать носить маски, регулярно мыть руки и соблюдать физической дистанции, чтобы ограничить распространение COVID-19.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:13

В Луганской области террористы хотели отравить украинских военных хлором

Сегодня, 15:05

СБУ обнаружила в Луганской области тайник с артиллерийскими и танковыми снарядами боевиков

Сегодня, 15:02

В Луганской области больницы получили кислородные концентраторы от БФ ПриватБанка и ЮНИСЕФ

Сегодня, 13:00

В Киеве с 1 мая заработает общественный транспорт и ослабят карантин

Сегодня, 11:45

На оккупированную часть Донецкой и Луганской областей доставлены почти 90 тонн гуманитарного груза

Сегодня, 10:49

«Ощадбанк» продлил действие карточек для переселенцев до июля

Сегодня, 10:15

В Луганской области задержали подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки

Сегодня, 09:53

В Луганской области на 29 апреля прогнозируют заморозки до -3 мороза

Сегодня, 09:35

В Луганской области 213 новых случаев коронавируса и 13 умерших

Сегодня, 09:28

Сутки в ООС: Российские террористы обстреливают ВСУ из минометов и гранатометов

Вчера, 16:26

В Минреинтеграции призвали ОТГ активнее подавать заявки на субвенции для жилья переселенцам

Вчера, 15:20

В Луганскую область поступила первая партия вакцины Pfaizer

Новости Украины:

Сегодня, 12:52

За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень

Вчера, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

Вчера, 12:09

В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

26-04-2021, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

22-04-2021, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

19-04-2021, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

В Луганской области больницы получили кислородные концентраторы от БФ ПриватБанка и ЮНИСЕФ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня