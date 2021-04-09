В Луганской области больницы получили кислородные концентраторы от БФ ПриватБанка и ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) закупил и доставил кислородные концентраторы до 36 больниц в Украине. Помощь стала возможной при финансовой поддержке от Благотворительного фонда ПриватБанка «Помогать просто!».

На этой неделе 141 кислородный концентратор вместе с комплектами расходных материалов доставили в 9 областей Украины. Это Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская, Закарпатская, Донецкая, Луганская и Киевская области, а также г. Киев и Винница.

Медицинские учреждения для передачи оборудования были выбраны с учетом существующей поддержке партнеров в регионах и комплекса факторов, в частности, количества госпитализированных из COVID-19 и обеспечение койко-мест кислородом.

«Спасибо партнерам за очередную возможность приобщиться к программе, которая спасает жизни Украинской во время испытания COVID-19 - рассказала Анна Павлова, директор БФ ПриватБанка «Помогать просто!». - Каждый из наших меценатов своим посильным вкладом делает вклад в преодоление пандемии. Вместе помогать просто. Берем и делаем»

«Мы благодарны БФ ПриватБанка за их вклад и возможность поддержать больницы необходимым. Кислород помогает человеку пережить COVID в случаях, когда развивается кислородная недостаточность. И эта помощь неоценима, особенно, когда почти каждый пятый госпитализирован имеет тяжелое течение болезни и требует кислородной терапии», - отметила глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Госпожа Сильвандер также напомнила о важности продолжать носить маски, регулярно мыть руки и соблюдать физической дистанции, чтобы ограничить распространение COVID-19.