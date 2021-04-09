На оккупированную часть Донецкой и Луганской областей доставлены почти 90 тонн гуманитарного груза

Сегодня, 28 апреля 2021, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины шестью грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 87,15 тонны.

Гуманитарная помощь собрана благодаря всем государствам-членам Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

«Мы хотели бы поблагодарить за длительное сотрудничество между Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с пунктом 1 приказа Министерства N 51 от 17 июля 2020 года, МККК информирует о намерениях перемещения гуманитарного груза на территории Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны украинской власти», - говорится в письме МККК в Минреинтеграции.

6 грузовиков переправили «гуманитарку», а именно - продуктовые наборы и медицинские товары через КПВВ Новотроицкое.