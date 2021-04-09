«Ощадбанк» продлил действие карточек для переселенцев до июля

Действие карт «Ощадбанка» для вынужденных переселенцев продлили до 1 июля 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе банка, карты «Ощадбанка» внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мій рахунок» и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 июля 2021 года.

В «Ощадбанке» напомнили, что финучреждение продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если клиент получил SMS от банка, что карта перевыпущена и уже в отделении, то он может и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до 1 июля 2021 года.