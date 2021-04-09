В Луганской области задержали подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки

В Луганской области задержали подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочкиСегодня, 10:15
Вчера, 27 апреля в 20.00 в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 6-летнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.
Сотрудники следственно-оперативной группы и оперативники Управления уголовного розыска, которые выехали на место происшествия, в ходе проведения следственно-оперативных действий установили личность преступника, его место нахождение и задержали его. При проведении неотложных следственных действий были установлены обстоятельства преступления и по месту жительства задержанного изъяты вещественные доказательства.
Девочка сейчас госпитализирована в больницу.
В рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры проводятся следственные действия.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины (Изнасилование). 48-летнего жителя Северодонецка, ранее судимого за имущественные преступления, работающего инженером на одном из предприятий города, и задержанного в порядке статьи 208 УПК Украины.
После объявления задержанному подозрения в совершении преступления, следователи при поддержке прокуратуры обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.