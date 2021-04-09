В Луганской области 213 новых случаев коронавируса и 13 умерших

За 27 апреля в Луганской области лабораторно подтверждено 213 новых случаев COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 человек.

Вчера в Луганской области начата вакцинация американской вакциной Pfizer-BioNTech, и за сутки первую дозу этой вакцины получили 192 человека (соцработники и спасатели ГСЧС).

С начала вакцинации в области привиты одной дозой какой-либо вакцины 13436 человек (включая военнослужащих и госбезопасность).

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 22943 заболевших, от осложнений умерли 700 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявили 9590 новых случаев COVID-19, умер 441 больной, выздоровели 20062 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1070, Харьковской - 818, Донецкой - 811, Днепропетровской - 584 и Львовской - 530 областях.

Летальных случаев больше во вторник зафиксировали в Киеве - 40, Днепропетровской - 39, Киевской - 36, Одесской - 35, Харьковской - 34, Львовской и Донецкой - по 32 умерших.