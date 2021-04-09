Сутки в ООС: Российские террористы обстреливают ВСУ из минометов и гранатометов

27 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Донецкой области район Водяного российско-оккупационные войска обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное - еще из противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от поселка Майорск оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Талаковке вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а у населенного пункта Луганское - автоматические станковые гранатометы.

В районе Каменки и Павлополя российские боевики несколько раз открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Широкино оккупанты обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.

Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.