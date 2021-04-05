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В Минреинтеграции призвали ОТГ активнее подавать заявки на субвенции для жилья переселенцам

Вчера, 16:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Минреинтеграции призвали ОТГ активнее подавать заявки на получение субвенции для приобретения жилья для вынужденных переселенцев.

Как сообщила пресс-служба министерства, об этом шла речь во время селекторного совещания, которое состоялось в онлайн-режиме, с объединенными территориальными общинами Донецкой и Луганской областей под председательством Вице-премьер-министра Украины - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

В ходе совещания, заместитель министра Инна Драганчук призвала глав ОТГ активнее подавать заявки на участие в бюджетной программе, которая предусматривает приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц за счет средств субвенции местным бюджетам из государственного бюджета.

«Речь идет о программе субвенций, которая реализуется уже четыре года, но именно в этом году нам удалось увеличить ее финансирование в 6 раз, с 20 млн гривен до 125 млн гривень. Реализация этой программы напрямую зависит от активного участия территориальных громад, поэтому призываем вас участвовать в этот процесс. Мы реализуем эту программу путем софинансирования: государство - 70%, местный совет - 30%. И очень рассчитываем, что в конце года сможем обеспечить значительное количество ВПО жильем, вместе с вами», - обратилась к главам территориальных общин Инна Драганчук.

Она сообщила, что Минреинтеграции согласовано заявки от органов местного самоуправления по приобретению жилья для ВПО на общую сумму субвенции 47,1 млн гривень. В частности, заявки на сумму 26,15 млн гривень уже включены в проект распоряжения Кабмина о распределении субвенции.

Что касается остальных заявок на 20,95 млн гривень - пока Минреинтеграции ожидает от органов местного самоуправления решений о софинансировании мероприятий для дальнейшего принятия Кабмином решения о направлении субвенции на места.

Для более основательного понимания процесса распределения средств субвенции заместитель министра проинформировала председателей территориальных громад об алгоритме действий и представила пошаговую инструкцию для участия в получении субвенции.

В частности, она отметила, что важным пунктом участия после утверждения софинансирования является то, что органы местного самоуправления ежемесячно до 5 числа должны подавать в Минреинтеграции информацию об использовании субвенции в разрезе объектов и мероприятий.


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