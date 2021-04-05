На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ - 1 погибший и 3 раненых

На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ - 1 погибший и 3 раненыхВчера, 14:53
Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы.
Как сообщает пресс-центр ООС, военых доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.
Состояние их здоровья удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.