На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ - 1 погибший и 3 раненых

Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы.

Как сообщает пресс-центр ООС, военых доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.