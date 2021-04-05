» » На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ - 1 погибший и 3 раненых

На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ - 1 погибший и 3 раненых

Вчера, 14:53 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы.

Как сообщает пресс-центр ООС, военых доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:26

В Минреинтеграции призвали ОТГ активнее подавать заявки на субвенции для жилья переселенцам

Вчера, 15:20

В Луганскую область поступила первая партия вакцины Pfaizer

Вчера, 14:53

На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ - 1 погибший и 3 раненых

Вчера, 14:08

До сентября пенсионеры Луганской области должны выбрать банк для получения выплат

Вчера, 11:01

Перед праздниками в Луганской области будет работать мобильное подразделение АО «Ощадбанк» в Золотом, Трехизбенке и Нижнем

Вчера, 10:53

В Лисичанске при пожаре погиб человек

Вчера, 09:47

27-28 апреля пройдут очередные заседания ТКГ по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 09:37

В Луганской области 251 новый случай COVID-19 и 13 умерших

Вчера, 09:30

Российские террористы 9 раз обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области

26-04-2021, 15:18

Оккупированные Кадиевка и Голубовское остались без воды до 28 апреля

26-04-2021, 14:11

Зеленский поручил организацию встречи с Путиным главе своего офиса

26-04-2021, 12:00

В Луганской области почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Новости Украины:

Вчера, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

Вчера, 12:09

В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

26-04-2021, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

22-04-2021, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

19-04-2021, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

5-04-2021, 13:56

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ - 1 погибший и 3 раненых » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня