До сентября пенсионеры Луганской области должны выбрать банк для получения выплат

В Луганской области по месту фактического проживания с 1 сентября будут получать пенсии всего 22 000 человек. Остальные — только в банке.

Как сообщили в Управлении Пенсионного фонда, в Луганской области пенсии получают 335 780 человек. Из них 256 254 — через банковские учреждения, 79526 — через Луганскую дирекцию АО «Укрпочта».

ПФУ до 1 сентября 2021 года проведет первый конкурс для отбора организаций, осуществляющих выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. До этой даты выплату и доставку пенсий будет осуществлять «Укрпочта».

То есть, с сентября лишь незначительная часть пенсионеров в области имеет право получать выплаты по месту фактического проживания, а именно 22 699 человек. это:

люди с инвалидностью I группы;

лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

лица, достигшие 80-летнего возраста.

Вышеупомянутые категории будут получать пенсии по собственному выбору: либо через организацию, отобранную на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных, через которые осуществляется выплата пенсий.

В Луганской области таких банков по состоянию на апрель десять: АО «Ощадбанк», АО КБ «Приватбанк», АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины», АО АБ «Укргазбанк», АО «Креди Агриколь Банк», АО «Альфа-банк», АО «УкрСиббанк», АО «Первый Украинский Международный Банк», АО Банк «Клиринговый Дом».

Получатели, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, смогут это сделать до 1 сентября. В случае, если к определенному сроку граждане не сделают выбор, то счет (кроме лиц с отдельных категорий, указанных выше) будет открыт по обращению органа Пенсионного фонда Украины, о чем получателя будет проинформирован. Человек сможет в любой момент изменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Уполномоченные банки по желанию получателей предоставлять услуги по выплате пенсий с доставкой в соответствии с условиями договоров. Доставку пенсий и денежной помощи домой банки организовывать самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи на договорных началах.

Оплата услуг по доставке пенсий по фактическому месту проживания получателям из числа людей с инвалидностью I группы, лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, лиц, достигших 80-летнего возраста, будет осуществляться за счет средств Пенсионный фонд Украины.

Для других получателей оплата услуг по доставке пенсий производится получателями помощи в размере, обусловленном договором между банком и получателем.