Перед праздниками в Луганской области будет работать мобильное подразделение АО «Ощадбанк» в Золотом, Трехизбенке и Нижнем

Перед Пасхой и майскими праздниками на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях будет работать передвижное мобильное подразделение АО «Ощадбанк».

В Луганской облассти воспользоваться услугами банка смогут жители поселков Золотое, Трехизбенка, Нижнее и Счастье.

График работы передвижного подразделения «Ощадбанка» в Луганской области на 26-30 апреля:





Основными задачами мобильных подразделений банка является обеспечение социальной миссии и улучшение качества и доступности банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской области, которые расположены вдоль линии разграничения на территории подконтрольной украинской власти.

Также в «Ощадбанке» стараются максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.