27-28 апреля пройдут очередные заседания ТКГ по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях

27-28 апреля пройдут очередные заседания ТКГ по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областяхСегодня, 09:47
На 27-28 апреля запланированы очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях.
27 апреля в режиме видеоконференций пройдут заседания Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
28 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Повестка дня:
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Набор тем для обсуждения в подгруппах не меняется уже почти полтора года, но ни одного положительного решения не принято из-за нежелания российской стороны выполнять договоренности глав-государств Нормандской четверки.