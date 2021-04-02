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27-28 апреля пройдут очередные заседания ТКГ по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 09:47 citynews.net.ua | Напечатать

На 27-28 апреля запланированы очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях.

27 апреля в режиме видеоконференций пройдут заседания Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

28 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Повестка дня:

  • вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Набор тем для обсуждения в подгруппах не меняется уже почти полтора года, но ни одного положительного решения не принято из-за нежелания российской стороны выполнять договоренности глав-государств Нормандской четверки.


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