27-28 апреля пройдут очередные заседания ТКГ по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях

На 27-28 апреля запланированы очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях.

27 апреля в режиме видеоконференций пройдут заседания Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

28 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Повестка дня:

вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Набор тем для обсуждения в подгруппах не меняется уже почти полтора года, но ни одного положительного решения не принято из-за нежелания российской стороны выполнять договоренности глав-государств Нормандской четверки.