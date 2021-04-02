В Луганской области 251 новый случай COVID-19 и 13 умерших

За 26 апреля в Луганской области лабораторно подтвержден 251 новый случай COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 человек.

Наибольшее количество заболевших выявляют в городах Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 22730 случаев заболевания. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 687 человек.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1650 человек, умерли 432 больных, выздоровели 17391 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, наблюдается уменьшение госпитализаций и увеличение выздоровлений.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 869, Полтавской - 651, Донецкой - 588, Одесской - 580 и Запорожской - 552 областях.