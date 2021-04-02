Российские террористы 9 раз обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области

26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем по украинским военным вблизи Водяного.

Из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских военных из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня один украинский военный получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья защитника - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск подразделения Вооруженных Сил Украины открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 27 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Так, у Водяного российские оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра.

Недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов.