Оккупированные Кадиевка и Голубовское остались без воды до 28 апреля

В оккупированных российскими террористами районах Луганской области прекращена подача воды в Голубовское (Кировск) и сократилась на половину в Кадиевку (Стаханов) из-за ремонтных работ на магистральном водоводе.

Подача воды прекращена из-за постоянных аварий на этом участке водовода и для проведения ремонтных работ.

Как сообщили в работающем на террористов предприятии «Лугансквода», в связи с планово-ремонтными работами на магистральном водоводе диаметром 900 мм «Крымское — насосная станция 3-го подъема Стаханова» 26 апреля 2021 года с 00:00 прекращена подача воды по данному водоводу до окончания ремонтных работ. В результате сокращена подача воды на города Стаханов — на 40%, Кировск — на 100%».