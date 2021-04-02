Зеленский поручил организацию встречи с Путиным главе своего офиса

Зеленский поручил организацию встречи с Путиным главе своего офисаСегодня, 14:11
Президент Владимир Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку подготовить совместно с Кремлем его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я уже дал задание главе ОП Андрею Ермаку, чтобы он связывался с Администрацией президента Путина и они нашли взаимопонимание, сроки, место или город, где мы можем встретиться», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.
Он выразил уверенность, что главное в такой встрече — «это суть, а остальное — уже детали».
Зеленский также отметил: «Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится».
В то же время глава ОП Андрей Ермак не исключает того, что российская агрессия на Донбассе может превратиться в «замороженный» конфликт.
На вопрос о том, как Ермак относится к замораживанию конфликта, он ответил: «Если вы меня спросите, исключаю ли я такой сценарий — нет, не исключаю. Но я его бы очень не хотел. И мы прилагаем все усилия, чтобы этого никогда не было».