В Луганской области почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 26 апреля, в Северодонецке, возле памятного знака ликвидаторам аварии на ЧАЭС, глава полиции Луганщины Олег Григоров вместе с главой ВЦА Сергеем Гайдаем, руководителями города, силовых и правоохранительных структур области, ликвидаторами аварии и членами их семей и священнослужителями почтили подвиг людей, которые рискуя своей жизнью, защитили человечество от радиационного бедствия.

Сегодня в Украине статус пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС имеют 1 700 000 человек. Это граждане, принимавшие непосредственное участие в ликвидации последствий аварии или подвергшихся воздействию радиоактивного излучения.

Непосредственно в результате аварии на ЧАЭС погибли 30 работников станции и пожарных.

Среди первых участников аварийных работ 134 получили диагноз «острая лучевая болезнь». Из них 19 умерли в 1987–2004 годах.

Чернобыльский форум в 2005 году спрогнозировал, что смертность из-за онкологических заболеваний может вырасти до 4000 человек.

Также после аварии зафиксирован рост отдельных заболеваний (рак щитовидной железы, рак молочной железы, лейкемия).



