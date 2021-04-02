Группы разминирования в Луганской области получили 9 новых автомобилей от DRC-DDG

По данным DRC-DDG, в марте 2021 мины и другие взрывоопасные предметы унесли жизни 10 гражданских лиц, 17 получили ранения. С начала вооруженного конфликта на востоке Украины от взрывоопасных предметов погибло 696 человек, 1451 получил ранения.

Мины и другие взрывоопасные предметы на востоке Украины — скрытая угроза, которая ежемесячно уносит жизни людей. Благодаря поддержке правительств США и Германии, DRC-DDG повышают способность ДСНС в сфере гуманитарного разминирования.

На днях девять новых машин были переданы Службе. Машинами будут пользоваться группы, которые занимаются разминированием и обезвреживанием взрывоопасных предметов в Луганской области.

«Все автомобили с усиленными лебедками впереди: это существенно повышает проходимость, а если машина застрянет в поле, ее будет легко достать», — рассказывает Михаил Чернов, начальник отдела сотрудничества по гуманитарному разминированию DRC-DDG.

Вскоре организация передаст ДСНС еще одну машину — бронированную и усовершенствованную, которая предназначена для перевозки взрывоопасных предметов. Кроме того, будет приобретена необходимая техника для связи, поиска боеприпасов (металлодетекторы), средства индивидуальной защиты.

В рамках проекта «Подготовка и привлечение к выполнению работ по гуманитарному разминированию пиротехнических подразделений ДСНС Украины» также проводится работа по улучшению операционных процедур ДСНС, обучение по гуманитарному разминированию и информационному менеджменту. За прошедшие годы реализации проекта были сформированы шесть дополнительных групп пиротехников, в этом году будут сформированы еще семь.

Датский совет по беженцам (DRC) — независимая, неправительственная, неприбыльная гуманитарная организация, которая ставит целью предоставление защиты внутренне перемещенным лицам, а также помогает в поиске долгосрочных решений их проблем. Датская группа по разминированию (DDG) — подразделение DRC, которое работает в сфере противоминной деятельности, в частности занимается гуманитарным разминированием. DDG помогает населению максимально безопасно приспособиться к новым условиям жизни на территориях, где могут быть мины и другие взрывоопасные предметы.